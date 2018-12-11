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15 Temmuz'dan yeni görüntü! Galip Mendi böyle kaçırıldı

11 Aralık 2018, Salı

15 Temmuz darbe girişimi gecesinden yeni görüntüler ortaya çıktı. Jandarma eski Genel Komutanı Galip Mendi böyle kaçırıldı. İşte o anlar...


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