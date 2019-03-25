15 Temmuz'da skandal paylaşıma imza atan Ekrem İmamoğlu mu İstanbul'a "sulh" getirecek? 25.03.2019 10:55

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu bugünkü yazısında Zillet İttifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun 15 Temmuz gecesi attığı skandal tweetleri hatırlattı. Babaoğlu, "'Sulh içinde demokrasiye sahip çıkmak'tan söz eden, 'tahrik ve taşkınlık olmasın' diyen (yani halkı evine sokmaya çalışan) biri İstanbul'a başkan yapılır mı?" diye yazdı.