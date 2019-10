15 Temmuz'da sela okuyan müezzini darp edenlerin cezaları belli oldu 07.10.2019 18:38

İzmir'de 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında sela okuyan müezzini darbeden 3 sanıktan İlknur F. iki ayrı suçtan 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi Müezzini Mehmet Kuzgun'un darp edilmesine ilişkin davanın karar duruşması görüldü.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesinde Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un darp edilmesi ilişkin yaklaşık 3 yıldır süren davada karar çıktı. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Adil C. ve Pınar D, müşteki emekli müezzin Mehmet Kuzgun, tarafların avukatları ve yakınları katıldı.



Tutuksuz yargılanan İlknur F. ise duruşmada yer almadı. Sanıklar Adil C. ve Pınar D., kırdıkları camın bedeli olarak 2 bin 300 TL'yi mahkemeye heyetine teslim etti. Müezzin Kuzgun, sanıklardan şikayetçi olduğunu yineledi. Kuzgun, "O akşam ülkemize hain bir saldırı yapıldı. Ben de darp edildim. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" ifadelerini kullandı.





"ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEDİNİZ Mİ?"

Sanıklar Pınar D. İle Adil C., olaydan pişman olduklarını söyledi. Pınar D., "Halkı bize karşı kışkırtıyorlar. Biz olayı düzeltmek için çabalarken karşı taraf magazin programlarına çıktı. Pişman olduğumuzu ve yanlış yaptığımızı hep söyledik. O gece selaların okunması gerektiğini bilmiyorduk. Bu olayın en büyük mağduru biziz. Kendisi de bizi kışkırttı" dedi.

Mahkeme başkanının "Sizi nasıl kışkırttı?" sorusuna Pınar D., "Size mi soracağım? Siz kim oluyorsunuz? gibi ifadeler kullandı" cevabını verdi. Sanık Pınar D., mahkeme başkanının "Örgüt adına suç işlediniz mi?" sorusunu ise "Hiçbir örgüt için suç işlemedim" diyerek yanıtladı.

Müezzin Kuzgun'un yanlış beyanlar verdiğini iddia eden Adil C., "Önce 15 dakika ardından da 30 dakika darp edildiğini söyledi; ancak kamera kayıtlarında görüldüğü gibi içeride sadece 2.5 dakika kaldık. Bizi dışarıda FETÖ'cü diye hedef gösteriyorlar. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı" dedi.



CEZALAR AÇIKLANDI

Konuşmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, İlknur F.'yi kamu görevlisine hakaret ve ibadethanelere zarar verme suçlarından toplamda 2 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık Adil C. basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Pınar D. ise suçlamalardan beraat etti. Duruşmanın ardından Mehmet Kuzgun, karara itiraz edeceklerini söyledi.



OLAY

Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nin müezzini Mehmet Kuzgun'un, 15 Temmuz gecesi sela okuması üzerine camiye gelen kişilerce tartaklanması ve giriş kapısının camlarının kırılması güvenlik kamerasına yansımıştı. Kutlu'nun şikayeti sonrası başlatılan incelemede eylemi gerçekleştirdikleri tespit edilen Adil C. ve Pınar D. gözaltına alınmış, İlknur F'nin ise yurt dışında ikamet ettiği ve ülkeden ayrıldığı belirlenmişti. Sanıklar hakkında "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan dava açılmıştı. Darp edilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun, devlet övünç madalyası ve gazilik beratı almıştı.