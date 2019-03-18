15 Temmuz'da şehit olan Cennet Yiğit'in babasından CHP'lilere tepki 18.03.2019 18:37

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, törene katılan CHP'lilere, "Hem çocuklarımıza kurşun atanlarla bir olacaksınız hem de buraya geleceksiniz" dedi. İşte o anlar...