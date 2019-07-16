15 Temmuz'a ait kan donduran yeni görüntüler ortaya çıktı (Video) 16.07.2019 11:37

15 Temmuz hain darbe girişiminin gerçekleştirildiği geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde FETÖ’cü hainlerin halkın direnişi karşısında yenik düşünce hava desteğiyle bombardıman istedikleri görülüyor.

Türkiye dün, 15 Temmuz direnişinin 3. Yılında kahraman şehitlerini andı. Tarihin en karanlık gecelerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişimi gecesinin acıları henüz çok tazeyken Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen direnişten yeni görüntüler ortaya çıktı.

HALK GEÇİT VERMEYİNCE BOMBARDIMAN İSTEDİLER

15 Temmuz gecesi vatansever polisler TOMA'lar ile yolu kesip FETÖ'cü hainler ile çatıştı. Polislerin kahramanca savunması karşısında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü işgal edemeyen FETÖ'cüler, yine FETÖ'cü pilotlardan hava desteği ve bombardıman istedi. Daha sonra FETÖ'cü pilotlar Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombaladı.

HALK GÖĞSÜNÜ SİPER ETTİ

Darbecilerin açtığı ateş ve FETÖ'cü pilotların bombardımanı sonrası Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde adeta can pazarı yaşandı. Hainlerin silahlarına karşı korkusuzca göğsünü siper eden birçok vatandaş şehit oldu.