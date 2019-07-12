Haberler Web TV 15 Temmuz türküsü ilk kez A Haber'de yayınlandı

15 Temmuz türküsü ilk kez A Haber'de yayınlandı

12.07.2019 22:53

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde pazartesi günü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek törenler sırasında Ali Sinanoğlu tarafından bestelenen 15 Temmuz türküsü seslendirilecek. O türkünün bir kısmı ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı. İşte o türkü...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları