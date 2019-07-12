15 Temmuz türküsü ilk kez A Haber'de yayınlandı 12.07.2019 22:53

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde pazartesi günü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek törenler sırasında Ali Sinanoğlu tarafından bestelenen 15 Temmuz türküsü seslendirilecek. O türkünün bir kısmı ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı. İşte o türkü...