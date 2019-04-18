15 Temmuz şehitlerinin kemiklerini sızlatan görüntüler! Abdest alınan yerde şimdi içki şişeleri 18.04.2019 11:47

15 Temmuz gecesi darbecilere direnen vatandaşların abdest aldığı yerde Ekrem İmamoğlu'nun mazbata aldığı gün içkili kutlama yapıldı. 15 Temmuz şehitlerinin kemiklerini sızlatan o görüntüleri Takvim gazatesi yazarı Ekrem Kızıltaş A Haber'e değerlendirdi. Ekrem Kızıltaş, "Şehitlerimizin kemiklerini sızlatan, gazilerimizi üzen bir manzara. Birileri kabul etse de etmese de bir beka sorunu var." diye konuştu.