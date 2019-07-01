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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü tek teker geçen trafik magandası yakalandı

01.07.2019 20:31

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek teker üzerinde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürün motosikletli maganda yakalandı. Magandanın ehliyetine el konularak, 451 lira para cezası kesildi.


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