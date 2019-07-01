15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek teker üzerinde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürün motosikletli maganda yakalandı. Magandanın ehliyetine el konularak, 451 lira para cezası kesildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü tek teker geçen trafik magandası yakalandı01.07.2019 20:31
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü tek teker geçen trafik magandası yakalandı
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