15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silah sesleri! O anlar kamerada (Video) 11.06.2019 15:53

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polis 'dur' ihtarına uymayan aracı lastiklerine ateş açarak durdurdu. Sürücü yakalanırken köprünün Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu.

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikameti köprü girişinde trafiği kilitledi. Edinilen bilgiye göre trafik ekipleri şüpheli gördüğü bir aracı durdurmak istedi. Polis, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan aracın lastiklerine ateş etti. Lastiklerin patlamasıyla duran aracın sürücüsü yakalandı. Yardımcı ekiplerin gelmesiyle sürücü gözaltına alındı.

Yaşanan hareketlilik nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı. Gözaltına alınan sürücü, Çengelköy Polis Merkezine götürülürken, araç çekici tarafında kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu öne sürülürken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.