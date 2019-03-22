15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis aracı yandı

EM otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen polis aracı köprü üzerinde yanmaya başladı. Yangın nedeniyle köprüde trafik durdu. Yangına sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Olay yerine itfaiye ekibi de sevk edildi. Yangın söndürülürken köprüde trafik yoğunluğu sürüyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis aracı yandı22.03.2019 11:31
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