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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis aracı yandı

22.03.2019 11:31

EM otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen polis aracı köprü üzerinde yanmaya başladı. Yangın nedeniyle köprüde trafik durdu. Yangına sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Olay yerine itfaiye ekibi de sevk edildi. Yangın söndürülürken köprüde trafik yoğunluğu sürüyor.


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