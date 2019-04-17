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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ölüm oyunu!

17.04.2019 18:00

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bir halata tırmanan şahıs yürekleri ağza getirdi. Şahsı indirmek için polisin ikna çabaları sürüyor.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir şahıs, kuzey yönüne bakan halatlardan birinin tepesine tırmandı. Halata neden tırmandığı bilinmeyen şahıs yürekleri ağza getirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şahsı tırmandığı yeden indirmek için polisin ikna çabaları sürüyor.
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