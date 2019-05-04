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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde makas terörü kamerada (Video)

04.05.2019 11:15

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde makas atarak ilerleyen bir trafik magandası hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Trafikte terör estiren magandanın makas atarak ilerlediği o anlar ise kameraya saniye saniye kameralara yansıdı.


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