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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını

21.05.2019 17:50

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.


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