15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını21.05.2019 17:50
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını
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