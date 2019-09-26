15 Temmuz Şehitler Köprüsü depremde zarar gördü mü? Deprem sonrası köprü trafiğe açık mı?

İstanbul'da öğle saatlerinde meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından sosyal medyada paylaşılan ve "15 Temmuz Şehitler Köprüsü deprem nedeniyle zarar gördü" denilen fotoğraflarla ilgili gerçek ortaya çıktı. Peki köprü deprem nedeniyle zarar gördü mü? Deprem sonrası köprü trafiğe açık mı? İşte detaylar...
AFAD: Biruni Üniversitesi karşısındaki surlarda yıkıntı, bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar, Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar tespit edildi. En büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçının oluştuğu deprem sonrası Boğaziçi'ndeki üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığı belirlendi. İstanbul'daki deprem sonrası enerji hatları ve altyapıda bir sorun tespit edilmezken bazı baz istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor.
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