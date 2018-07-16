'15 Temmuz Kahramanları' belgeseli 15 Temmuz 2018, Pazar

Onlar vatan için canlarını ortaya koydu. Kimi şehit oldu kimi gazi... Gaziler yaralarını şeref madalyası gibi üzerilerinde taşırken şehit yakınları hüznü, sevinci ve gururu birlikte yaşıyor. İşte A Haber ekibi tarafından hazırlanan 15 Temmuz istiklal mücadelesinin kahramanları ve onların hikayesinin anlatıldığı '15 Temmuz Kahramanları' belgeselinden bir bölüm...