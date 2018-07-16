'15 Temmuz Kahramanları' belgeseli

Onlar vatan için canlarını ortaya koydu. Kimi şehit oldu kimi gazi... Gaziler yaralarını şeref madalyası gibi üzerilerinde taşırken şehit yakınları hüznü, sevinci ve gururu birlikte yaşıyor. İşte A Haber ekibi tarafından hazırlanan 15 Temmuz istiklal mücadelesinin kahramanları ve onların hikayesinin anlatıldığı '15 Temmuz Kahramanları' belgeselinden bir bölüm...
'15 Temmuz Kahramanları' belgeseli15 Temmuz 2018, Pazar
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- Gökyüzü şehitlere selam durdu!
- Milyonlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akın etti!
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