15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğruyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümünde de unutulmadı. Şehit Ömer Halisdemir Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarı başında yoğunluk yaşanıyor.
15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğruyor14.07.2019 23:14
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