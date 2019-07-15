15 Temmuz İhanet ve Diriliş Belgeseli 15.07.2019 00:48

15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminin tüm detayları A Haber Televizyonu belgesel ekibi tarafından hazırlanan "15 Temmuz İhanet ve Diriliş" adlı belgeselde anlatıldı.