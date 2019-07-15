15 Temmuz İhanet ve Diriliş Belgeseli

15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminin tüm detayları A Haber Televizyonu belgesel ekibi tarafından hazırlanan "15 Temmuz İhanet ve Diriliş" adlı belgeselde anlatıldı.
15 Temmuz İhanet ve Diriliş Belgeseli15.07.2019 00:48
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