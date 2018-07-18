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  • 15 Temmuz hain darbe girişiminin ilk dakikalarından yeni ses kaydı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ilk dakikalarından yeni ses kaydı

17 Temmuz 2018, Salı

Hain darbe girişiminde vatandaşların üzerine bomba yağdıranların sevinci ses kayıtlarında 'maşallah, maşallah' sözleriyle yansıdı.

15 Temmuz 2016 gecesi dönemin Kara Havacılık Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet Şahin ile dönemin İzmir 3. Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Murat Dağlı arasında geçen konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı.

'SÜPERSİNİZ'

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre görüşme, dönemin Kara Havacılık Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet Şahin ile dönemin İzmir 3. Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Murat Dağlı arasında geçiyor. Şahin, Cumhurbaşkanına Suikast Timini taşıyan helikopter pilotu Dağlı'ya "Komutanım süpersiniz Ankara'da faaliyet başladı. Planlandığı gibi devam ediyor şu anda, jetler de kalktı" diyor. Dağlı ise "Hadi maşallah, hadi maşallah" yanıtını veriyor.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Murat korkmaz Murat korkmaz

Allah yardımcımız olsun diyor hain şerefsiz. Allah Belanızı versin. idam idam idam...

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 17.07.2018 23:38
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