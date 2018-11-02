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15 Temmuz hain darbe girişimi gününe ait şok ses kaydı ortaya çıktı

02 Kasım 2018, Cuma

15 Temmuz hain darbe girişiminde nöbetçi personeli arayarak, “Valiymiş, kaymakammış, hakimmiş, savcıymış, kimseyi dinlemeyeceksiniz, sadece benim emirlerimi dinleyeceksiniz” diyen teğmenin şok ses kaydı ortaya çıktı. FETÖ’cülerin darbe girişimini ortaya çıkaran personeli başka illere sürgün ettiği de ortaya çıktı.


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