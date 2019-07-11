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15 Temmuz gecesinden yeni görüntüler: Vatandaş zırhlı aracı kontrol altına alıyor

11.07.2019 15:41

FETÖ'nün hain darbe girişimine katılanlara destek için yola çıkan zırhlı askeri aracı cansiperane şekilde durduran vatandaşların destansı mücadelesi, kamera kayıtlarına yansıdı.


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