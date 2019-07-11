15 Temmuz gecesinden yeni görüntüler: Vatandaş zırhlı aracı kontrol altına alıyor

FETÖ'nün hain darbe girişimine katılanlara destek için yola çıkan zırhlı askeri aracı cansiperane şekilde durduran vatandaşların destansı mücadelesi, kamera kayıtlarına yansıdı.
15 Temmuz gecesinden yeni görüntüler: Vatandaş zırhlı aracı kontrol altına alıyor11.07.2019 15:41
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