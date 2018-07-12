Yol Durumu

15 Temmuz gecesinden yeni görüntüler ortaya çıktı

11 Temmuz 2018, Çarşamba

15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı yurdun dört bir yanından millet sokaklara dökülerek kahramanca bir mücadele vermiş ve vatanı hainlere karşı savunmuştu.

O gece, çatışmanın en şiddetli yaşandığı yerlerden biri olan Külliye'nin önündeki direnişin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İşte Türkiye'nin karanlık gecesinde kahramanca direnenlerin görüntüleri...
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