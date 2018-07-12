15 Temmuz gecesinden yeni görüntüler ortaya çıktı

15 Temmuz gecesinden yeni görüntüler ortaya çıktı11 Temmuz 2018, Çarşamba
O gece, çatışmanın en şiddetli yaşandığı yerlerden biri olan Külliye'nin önündeki direnişin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
İşte Türkiye'nin karanlık gecesinde kahramanca direnenlerin görüntüleri...
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