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15 Temmuz gecesi süpermarketlere koştular

16 Temmuz 2018, Pazartesi

Türkiye 15 Temmuz gecesi karşı karşıya kaldığı hain darbe girişimine karşı tek yürek olarak vatanını savundu. Yurdun dört bir yanından vatandaşlar sokaklara çıkarak canları pahasına tanklara göğüs gerercesine hainlere geçit vermedi. Aynı gece bir de vatanı savunmak için sokaklara çıkmak yerine ATM'lere, süpermarketlere akın edenler vardı... İşte o görüntülerden sadece biri!
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