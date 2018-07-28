15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimi gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı 27 Temmuz 2018, Cuma

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılandığı davada, olay gününe ait aralarında yeni görüntülerin de bulunduğu kamera kayıtları izlendi.