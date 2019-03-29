15 Temmuz Derneğinden anlamlı video 29.03.2019 20:45

15 Temmuz Derneği 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi yayınladığı bir video ile “Bu bir beka meselesidir. Ülkene sahip çık!” mesajı verdi. Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda siyasetten medyaya farklı alanlarda FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine destek verenler ile 15 Temmuz öncesi ve sonrası süreçlerde yaşananlar hafızamıza kazınan görsellerle anlatılıyor.

15 Temmuz Derneği, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi yayınladığı bir video ile, "Bu bir beka meselesidir. Ülkene sahip çık!" mesajı verdi.

15 Temmuz Derneği tarafından sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, "15 Temmuz gecesi teröristlere alkış tutanlar, bugün parti listelerinde teröristleri himaye yarışındalar. Oyuna gelme. Bu bir beka meselesidir. Ülkene sahip çık!" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda siyasetten medyaya farklı alanlarda FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine destek verenler ile 15 Temmuz öncesi ve sonrası süreçlerde yaşananlar hafızamıza kazınan görsellerle anlatılıyor.