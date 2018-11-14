14 Kasım Müge Anlı canlı yayınında gergin dakikalar! Ümmühan Hanım 26 yıl sonra kızına kavuşacak mı? 14 Kasım 2018, Çarşamba

Müge Anlı'da bugün 26 yıl önce kızından kopartılan annenin gözyaşları stüdyodakileri hüzne boğdu. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine faili meçhul kayıplar araştırılmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinin titiz çalışmaları sonucunda 26 yıllık hasret sone erecek mi? Anne Ümmühan Hanım, 26 yıl önce kayınvalidesi tarafından Tokat'ta bir karakolun önüne bırakılan kızına Müge Anlı canlı yayınında kavuşabilecek mi?İşte 14 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar...