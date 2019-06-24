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14 bin TL'lik cezaya rağmen bunu yaptılar! 2 yılda 28 uçağa...

24.06.2019 18:51

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de uçaklara iniş ve kalkış sırasında lazer tacizi geçtiğimiz yılda devam etti. Hava araçlarına lazer tutana uçuş emniyetini tehlikeye atmaktan 14 bin 163 TL idari para cezası verilmesi de uçaklara lazer tutanlara engel olamadı.Geçtiğimiz yıl uçaklara 6 lazer tacizi yapıldığıyla ilgili rapor tutulduğu öğrenildi.


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