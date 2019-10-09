14 bin ÖSO askeri yola çıktı: Fırat'ın doğusu için Türkiye'ye geliyorlar! 09.10.2019 10:00

Fırat’ın doğusuna operasyon için geri sayım başlarken, sınır hattı hareketlendi. Komando birlikleri, bölgeye sevk edildi. Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekat öncesi 14 bin ÖSO askeri TSK ile birlikte PKK işgaline son vermek için yola çıktı. Milli Ordu Sözcüsü Yusuf Hammud, "Yerlerinden sürgün edilen, evleri, iş yerleri ve toprakları elinden alınan halkımız için yeniden umut doğdu. Fırat'ın doğusuna askeri harekat için ilk planda 14 bin ÖSO askeri savaşa katılacak. İhtiyaç durumunda yeni birlikler cepheye sevk edilecek" dedi.

SURİYE Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri, olası harekat öncesi Türkiye'ye hareket etti. Ceylanpınar'da konuşlanacak Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeninde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı öğrenildi.



Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olası harekat için günlerdir hazırlanan Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeni askerleri, son içtimalarını yaparak Suriye'den Türkiye'ye hareket etti. Ağır silahlarla donatılan Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, otobüsler ile mühimmat yüklü TIR'lar ile Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. Ceylanpınar'da konuşlanacak Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeninde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı öğrenildi.