1344 kişinin ekmeğiyle oynayan Ekrem İmamoğlu işçileri bu sözlerle 'ti'ye aldı (Video) 30.08.2019 19:07

Seçildiği günden bu yana İstanbul için ürettiği hizmetlerle değil kapı önüne koyduğu personel ve kriz zamanlarında yaptığı tatillerle gündem olan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu kıyıma devam ediyor. Telefonlara kısa mesaj göndererek 1344 kişinin ekmeğiyle oynayan Ekrem İmamoğlu, hak arayan işçi temsilcileri arasından seçilenlerle yaptığı görüşmede, "CV bırakın değerlendirelim" diyerek adeta dalga geçti.

1344 kişinin ekmeğiyle oynayan Ekrem İmamoğlu, hak arayan işçi temsilcileri arasından seçilenlerle yaptığı görüşmede, "CV bırakın değerlendirelim" diyerek adeta dalga geçti.

İŞÇİLERLE ALAY ETTİ: CV BIRAKIN...

İmamoğlu'nun belediyede çalışırken işten kovulan işçilerin temsilcilerine, "CV bırakın değerlendirelim" sözleri buz etkisi yarattı.

SMS İLE İŞTEN ÇIKARMIŞTI

Seçimlerden önce herkesi kucaklayacağız sözleriyle gül dağıtan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, işten çıkarılan işçilerin temsilcileriyle görüştü. SMS'le işten kovulduğunu öğrenen 1344 işçinin ekmek parası için Büyükşehir Belediyesi önünde sürdürdüğü eylemler nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu, işçiler arasından seçilen 3 kişiyle görüştü.

Kısa süren görüşmenin ardından işçi temsilcileri kendisine söylenenleri arkadaşlarına aktardı. İmamoğlu'nun işçi temsilcilerine, seçim dönemi öncesinde işe alınanların çıkarıldığını belirterek, " 'işinin ehli olduğunu düşünüyorsanız CV bırakın değerlendirelim' dediği " öğrenildi.