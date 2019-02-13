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13 milyon liralık kripto parayı çalan şüpheliler PUBG oynayınca yakalandı

13.02.2019 11:38

İstanbul'da bir kripto para şirketinden 13 milyon liralık vurgun yapan şüphelilere yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.


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