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122 yolcusuyla birlikte gövdesinin üzerine iniş yaptı

23 Kasım 2018, Cuma

Peru Havayolları’na ait Boeing 737 tipi uçak, inişe geçtiği esnada iniş takımlarında meydana gelen arıza nedeniyle 122 yolcusuyla birlikte gövdesinin üzerine iniş yaptı.


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