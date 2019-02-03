Haberler Web TV 121 kişinin can verdiği Brezilya'daki baraj faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

121 kişinin can verdiği Brezilya'daki baraj faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

03 Şubat 2019, Pazar

Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e yükseldi. Facia anının görüntüleri güvenlik kamerasına böyle yansıdı...


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