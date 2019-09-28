1200 TL'ye aldığı Ford Mustang'i böyle restore etti! İşte ortaya çıkan muhteşem sonuç... 28.09.2019 13:08

Hurda halde olarak 1200 TL'ye aldığı efsane otomobil Ford Mustang'i 8 milyon liraya satan adam sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yaptığı modifiye ile otomobili adete tanınmaz bir hale getiren otomobil sever görenleri adeta şaşkına çevirdi. İşte modifiye ile gelen ve ortaya çıkan muhteşem otomobil...

Bir adam sadece 1.200 TL'ye satın aldığı bir araca binlerce dolar harcayarak öyle bir hale getirdi ki...

Amerika'nın en ünlü oto modifiye uzmanları arasında yer alan JF Launier, sadece yaklaşık 1200 TL'ye aldığı otomobili için 300 bin dolar para harcadı. Lanuier, tekrardan yaptığı otomobile biçilen fiyat ise yaklaşık 8 milyon TL. İşte o efsane otomobilin ortaya çıkışı...

Yeni sahibi 1969 model Ford Mustang'i aldığında kulanılamaz bir haldeydi. Ancak son hali gerçekten şaşırtıcı. Ustaca modifiye edilen Ford Mustang'in son hali gerçekten inanılmaz..