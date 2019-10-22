120 saatlik anlaşmanın bitmesine saatler kala Macron'u telaş sardı: "Ateşkes uzatılsın" 22.10.2019 11:16

Barış Pınarı Harekatı kapsamında ABD ile yapılan anlaşmanın bitmesine saatler kala terör yanlısı Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Rusya Başkanı Putin'den 'ateşkes' kararının uzatılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Moskova'ya yapacağı ziyaret öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki "ateşkes" kararını uzatması gerektiğini söyledi.

EuroNews'in aktardığına göre; Fransa Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan yazılı açıklamada, yarın yapılması beklenen Soçi Zirvesi öncesi, Macron'un Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin "koşullu ateşkes" anlaşmasının devam ettirmesinin önemine vurgu yaptığı belirtildi.

Geçtiğimiz cuma günü, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde konuşan Emmanuel Macron, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı harekatı "çılgınlık" olarak nitelendirmiş, IŞİD'in tekrar canlanması halinde bundan Ankara'nın sorumlu olacağını ileri sürmüştü.