Müge Anlı'da bugün duygu dolu anlar yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün stüdyoda duygu seli yaşandı. 21 yıl önce evinin önünden kaçırılıp başka bir aileye evlatlık olarak verilen Gürsel Selam, canlı yayında anne ve babasdan boşanmamalarını rica etti. Yıllarca evlatlarını arayan İbrahim ve Atiye Selam tam evlatlarını bulmuşken yaşadıkları kalp kırıklıkları yüzünden boşanma kararı verdiklerini Cuma günü Müge Anlı canlı yayınında açıklamışlardı. Gürsel Selam'ın ailesine, özellikle de annesine karşı soğuk tavrı aileyi çok yaralamış, 21 yıl boyunca aradıkları oğullarının kendilerini istemedikleri düşüncesine kapılmışlardı. Bu sırada birbirlerini yıpratan aile şok bir kararla boşanmak istediklerini Müge Anlı canlı yayınında bildirmişlerdi. Bugün Gürsel Selam, anne ve babasının bu kararı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte 12 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar...
12 Kasım Müge Anlı'da duygu seli! Gürsel Selam'ın ailesi soy bağı davasından vazgeçecek mi?12 Kasım 2018, Pazartesi
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- 12 Kasım Müge Anlı'da duygu seli! Gürsel Selam'ın ailesi soy bağı davasından vazgeçecek mi?
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