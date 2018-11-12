Müge Anlı canlı yayınında bugün Gürsel Selam ve ailesi arasında duygu dolu dakikalar yaşandı. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında herkes Gürsel ve ailesi için gözyaşı döktü. Müge Anlı canlı yayında dayanamayıp ağladı, izleyici ise herkesin birbirine bir şans vermesi gerektiğini savundu. 21 yıl önce evinin önünden kaçırılan Gürsel Selam öz ailesiyle yaşamayı kabul edecek mi? Anne ve baba tam boşanma kararı almışken Gürsel bu yuvanın yıkılmasına engel olabilecek mi? İşte, 12 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar...
12 Kasım Müge Anlı'da duygu dolu anlar yaşandı! Gürsel Selam boşanma kararı alan anne ve babasına neler söyledi?12 Kasım 2018, Pazartesi
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