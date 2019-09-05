12 Dev Adam'dan Dünya Kupası'na erken veda! Türkiye: 76 - Çekya: 91 | MAÇ SONUCU

FIBA Dünya Kupası'nda son olarak Amerika Birleşik Devletleri karşısında ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren A Milli Basketbol Takımı, Çekya karşısında 76-91 mağlup oldu.
12 Dev Adam'dan Dünya Kupası'na erken veda! Türkiye: 76 - Çekya: 91 | MAÇ SONUCU05.09.2019 13:45
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