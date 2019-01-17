115 yaşındaki Fatma ninenin son arzusu Başkan Erdoğan'ı görmek 17 Ocak 2019, Perşembe

Adıyaman'da yaşayan 115 yaşındaki Fatma Özden'in tek hayali, çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görebilmek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, "Fatma Özden'in isteğinin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Bakanlığa durumu ileteceğiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini sağlamaya çalışacağız" dedi. 115 yaşındaki Fatma Özden de "İnşallah en kısa zamanda isteğim gerçekleşir. Ölmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek istiyorum." diye konuştu.