Kırklareli'nde akşamdan bu yana haber alınamayan Zeynep Esin (11) başına tuğla ile vurulmuş halde metruk binada ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
11 yaşındaki kayıp Zeynep Esin'den kötü haber!29.03.2019 05:09
- 11 yaşındaki kayıp Zeynep Esin'den kötü haber!
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