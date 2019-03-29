Haberler Web TV 11 yaşındaki kayıp Zeynep Esin'den kötü haber!

11 yaşındaki kayıp Zeynep Esin'den kötü haber!

29.03.2019 05:09

Kırklareli'nde akşamdan bu yana haber alınamayan Zeynep Esin (11) başına tuğla ile vurulmuş halde metruk binada ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları