11 Mayıs Galatasaray – Rizespor maçı canlı anlatım (Galatasaray - Rizespor canlı yayın) 11.05.2019 14:49

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Spor Toto Süper Lig'de heyecan daha da artıyor Geçen hafta Beşiktaş'ı kendi evinde yenerek liderliğe oturan Galatasaray bu haftayı da kayıpsız atlatmak istiyor. Çaykur Rizespor Galatasaray maçı Beinsports canlı izle! Rize Gs maçını şifresiz veren kanallar var mı? Rizespor Galatasaray canlı izleme linki Haberimizde. Rizespor Galatasaray maçı az tv idman tv CBC sport'tan canlı izlenebilecek mi? İki takım arasında Süper Lig’in ilk yarısında İstanbul’da oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Spor Toto Süper Lig'de heyecan daha da artıyor Geçen hafta Beşiktaş'ı kendi evinde yenerek liderliğe oturan Galatasaray bu haftayı da kayıpsız atlatmak istiyor. Çaykur Rizespor Galatasaray maçı Beinsports canlı izle! Rize Gs maçını şifresiz veren kanallar var mı? Rizespor Galatasaray canlı izleme linki Haberimizde. Rizespor Galatasaray maçı az tv idman tv CBC sport'tan canlı izlenebilecek mi? İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

GALATASARAY-RİZESPOR MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ligde mağlubiyeti unuttu

Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, Spor Toto Süper Lig'deki son 17 maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Deplasman maçlarında zorlanıyor.

Galatasaray, bu sezon deplasmanlardaki maçlarda inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Süper Lig'de iç sahada 35 maçla kendisinin en uzun yenilmezlik rekorunu tekrarlayan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada ise istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Bu sezon sahasında 12 galibiyet, 4 beraberlikle 40 puan toplayan Galatasaray, deplasmanda ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 23 puan elde edebildi. Ligde bu sezon tüm yenilgilerini deplasmanda yaşayan Galatasaray, ayrıca son 8 dış saha maçını kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Süper Lig'de geçen hafta oynanan derbide Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek liderliği 21 hafta sonra averajla devralan sarı-kırmızılılar, ikinci yarının formda ekibi Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Galatasaray, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki avantajını devam ettirmek istiyor. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Belhanda cezalı, Mitroglou sakat

Galatasaray'da Younes Belhanda sarı kart cezası, Konstantinos Mitroglou ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Sarı - kırmızılı ekipte Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Faslı orta saha oyuncusu Belhanda, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sahadaki yerini alamayacak.

Sakatlığı süren Yunan santrfor Mitroglou da Karadeniz temsilcisine karşı mücadele edemeyecek.