11 Mayıs Fenerbahçe – Akhisarspor maçı canlı anlatım (Fenerbahçe - Akhisarspor canlı yayın) 11.05.2019 17:47

Fenerbahçe Akhisar Belediyespor maçı Süper Lig 32. haftada ligdeki önemli mücadelelerden olacak. Bu sezon ligde istediği sonuçları elde etmekte zorlanan sarı lacivertli takım peş peşe galibiyetler alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman oynanacak ve karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Akhisar Belediyespor maçı Süper Lig 32. haftada ligdeki önemli mücadelelerden olacak. Bu sezon ligde istediği sonuçları elde etmekte zorlanan sarı lacivertli takım peş peşe galibiyetler alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman oynanacak ve karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe, Akhisarspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Akhisarspor'u konuk edecek.



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Spor Toto Süper Lig'de bir başka heyecan daha. Fenerbahçe Akhisar maçı canlı izle! FB Akhisar maçı canlı skor kaç kaç? gibi aradıklarınız haberimizde. Fenerbahçe Akhisar Belediyespor maçı Süper Lig 32. haftada ligdeki önemli mücadelelerden olacak. Bu sezon ligde istediği sonuçları elde etmekte zorlanan sarı lacivertli takım peş peşe galibiyetler alarak üst sıralara tırmanmak istiyor.

Kupa şampiyonu Akhisarspor Süper Lig'e veda edebilir

2012-2013 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele eden Akhisarspor, bu akşamki Fenerbahçe maçında olası puan kaybında bitime 2 hafta kala lige veda edecek. Ligde mütevazı bütçeleriyle başarılı sonuçlara imza atan yeşil-siyahlı ekip, geçen sezon, bu sene tekrar finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nı, sezon başında da TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

FENERBAHÇE AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Süper Lig 32. Hafta mücadelesi 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü oynanacak. Abuldakir Bitigen'in düdük çalacağı mücadele saat 19:00'da başlayacak ve Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Fenerbahçe'de cezaları sona eren Martin Skrtel ve Sadık Çiftpınar, Akhisarspor karşısında görev alabilecek. Cezalı Volkan Demirel ile sakatlığı bulunan Michael Frey ise kadroda yer alamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustadter, Victor Moses ve Tolgay Arslan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda, 33. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Akhisarspor, Fenerbahçe'ye "ters" geliyor

Spor Toto Süper Lig'in son sırasında yer alan Akhisarspor, Fenerbahçe ile yaptığı son 4 resmi maçı da kazandı.

Ligde geçen sezon evinde 1-0, deplasmanda 3-2'lik skorlarla galip gelen yeşil-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Diyarbakır'daki finalde rakibine 3-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Ege temsilcisi, bu sezonun ilk yarısında sahasındaki maçtan da 3-0'lık skorla galip ayrıldı.