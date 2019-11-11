11 Kasım Geleceğe Nefes Ol kampanyası katılım! Fidan nasıl dikilir? Ağaç dikimi nerede yapılacak? 11.11.2019 10:26

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluşturulacak. Geleceğe Nefes kampanyasına katılım işlemleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 11 milyon fidan dikme etkinliğine beklenenden fazla talep geliyor. Bu arada fidan dikiminde dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Haberimizde fidan dikimi ile ilgili detayları veriyoruz. İşte Geleceğe Nefes kampanyasına başvuru nasıl yapılır? Fidan nasıl dikilir? Ağaç dikimi nerede yapılacak?

Geleceğe Nefes kampanyasına başvuru nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 11 milyon fidan dikme etkinliğine beklenenden fazla talep geliyor. Geleceğe Nefes kampanyasında 81 ilde 2023 noktada fidanlar dikilecek. Geleceğe Nefes kampanyasına katılım işlemleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Geleceğe Nefes kampanyasına başvuru nasıl yapılır? Ağaç dikimi nerede yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ağaç dikme seferberliği kapsamında 11 Kasım'da saat 11.11'de, 81 ildeki 2 bin 23 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

GELECEĞE NEFES KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

Geleceğe Nefes katılım belgesi almak için yapmanız gereken işlemler şu şekilde: FİDAN SAHİPLEN' butonuna tıkladığınızda isim soyisim ve e-posta giriyorsunuz. İstediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor. İşlemleri tamamladıktan sonra katılım belgesi sekmesine tıkladığınızda katılım belgenizi alabiliyorsunuz.

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI NEDİR?

Ülkemizde doğaya ve çevreye olan duyarlılığı arttırmak ve geliştirmek amacıyla özellikle de son zamanlarda zarar gören ormanları yenileyebilmek için başlatılan bu proje aynı zamanda vatandaşların yoğun talep ve isteği üzerine oluşturulmuş bir farkındalık projesidir.

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GELECEĞE NEFES FİDAN DİKİMİ NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ağaç dikme seferberliği kapsamında 11 Kasım'da saat 11.11'de, 81 ildeki 2 bin 23 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.



1 Fidan Bağışı 10 TL'dir.



E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.

FİDAN NASIL DİKİLİR?

Fidan dikiminde dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Fidanların dikileceği yere nakli, dikimi ve dikim sonrasında bakımı çok önemlidir. Çıplak köklü fidanların dikim mevsimi, fidanların uykuda olduğu Kasım-Nisan ayları arasında olmalıdır. Tüplü fidanlar ise yılın her günü dikilebilir. Dikim sırasında kök sisteminin bulunduğu toprak kütlesi dağıtılmadan dikilmesi ve dikim kurallarına uyulması fidanın tutması için yeterlidir.

Fidan kökleri güneşe ve rüzgara karşı korunmalıdır. Fidan dikerken kökler kıvrılıp, dönmemeli, toprakta hava boşluğu kalacak biçimde sığ veya derin dikilmemelidir. Dikilecek fidanın 20 cm' den uzun olan kökleri önceden kesilmelidir. Tüplü ve kaplı fidanlar naylon ve kaplarından mutlaka çıkarıldıktan sonra dikilmelidir. Donlu günlerde fidan dikmeyiniz. Boylu fidanların rüzgarla sallanmasını önlemek için kazıkla bağlanması uygun olur. Fidan dikiminde deneyimli bir kişiden yardım isteyiniz.

Bir veya iki yaşındaki ibreli fidanlar ile bir yaşındaki çıplak köklü, yapraklı fidanların dikiminde, dikim çapası kullanılması yararlı olur. Tüplü ve kaplı fidanların dikiminde ise fidanların; kök yapısına, yaş ve boy durumuna göre açılacak uygun boyutlardaki çukurlara yerleştirilmesine, toprağın sıkıştırılmasına ve can suyu verilmesine dikkat edilir.

Çorum, Guinness Dünya Rekoru denemesine hazır

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bugün Türkiye genelinde gerçekleştirilecek "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun kırılması için deneme yapılacak Çorum'daki tüm hazırlıklar tamamlandı. Türk halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru kırılması da hedefleniyor. Etkinlikte ilk olarak, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun, Çorum'da 1 saatte 301 bin 111 adet fidan dikilerek kırılıp, Guinness Dünya Rekoru'nun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlanıyor.

Organizasyonda, ikinci rekor denemesi de fotoğraf alanında gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde vatandaşların fidan dikerken çektiği fotoğraflardan oluşan bir dijital albüm yapılacak. Daha sonra dünyanın en büyük online fidan dikme anını yansıtan albüm oluşturulup Guinness'e tescil ettirilecek.

Yeni rekor hedefi 301 bin 111 adet

Endonezya'ya ait olan "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun kırılması için deneme yapılacak Çorum'da çalışmalar tamamlandı. Ağaçlandırma alanındaki başarısı dolayısıyla Bakanlık tarafından rekor denemesinin yapılması için belirlenen Çorum'da, Celilkırı mevkisinde bulunan 156 hektarlık alanda Orman Genel Müdürlüğü tarafından hummalı bir çalışma yürütüldü.

Yaklaşık iki ay süren çalışmalar kapsamında 156 hektarlık saha 60 parçaya bölündü. Alanın ağaçlandırılması için iş makineleri ve ilgili personel tarafından çalışma yapıldı. Fidanların dikileceği çukurlar titizlikle hazırlanarak, yanlarına 301 bin 111 karaçam ve sedir fidanı bırakıldı.

Orman Genel Müdürlüğü ile Guinness yetkilileri de alanda inceleme yaparak, rekor denemesinin sorunsuz tamamlanması için çalışma yürüttü.

Rekor denemesinde Guinness yetkililerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisleri ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik bir heyet görev alacak.

"Tüm hazırlıklarımızı tamamladık"

Vali Mustafa Çiftçi, "Bu vatan bize atalarımızdan bir miras değil evlatlarımıza bırakacağımız emanettir. Biz de bu cennet vatanı en güzel şekilde torunlarımıza bırakmak için bugün rekor denememizi gerçekleştireceğiz." dedi. Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye genelinde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını kaydetti.

Çorum'da da farklı bir heyecan yaşadıklarını dile getiren Çiftçi, "Biz de bugün inşallah Çorum'da Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir rekorun denemesini yapacağız. 1560 dönüm alanda 301 bin 111 adet fidanı toprakla buluşturacağız. Biz tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah bugün bir saat içerisinde 301 bin 111 fidanı toprakla buluşturacağız. Başka alanlarda da fidan dikimlerimiz devam edecek. Toplamda 400 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Tüm halkımızı ağaçlandırma sahamıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.