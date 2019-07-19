Son dakika haberine göre 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Görüşmeleri iki gün süren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda komisyonda kabul edilmişti.
11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi19.07.2019 00:25
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