Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, devleti katliam yapmakla suçlayan bildiriyi imzaladıkları gerekçesiyle, ‘Silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan cezalandırılan 10 akademisyenin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermesi tepki büyüyor. Bin 71 akademisyen, terör propagandasına cezayı hak ihlali gören Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri hazırladı. Bin 71 akademisyenin bildirisinde, "Anayasa Mahkemesi terörü meşrulaştıramaz. Bu karar şehit ve gazilerimizin hatırasını zedelemiş, maşeri vicdanı yaralamıştır. Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmez" denildi.
1071 akademisyenden AYM'nin 'hak ihlali' kararına tepki: Anayasa Mahkemesi terörü meşrulaştıramaz29.07.2019 23:39
- 1071 akademisyenden AYM'nin 'hak ihlali' kararına tepki: Anayasa Mahkemesi terörü meşrulaştıramaz
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