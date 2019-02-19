105 yaşındaki Hanife Nine Külliye'ye gidecek

105 yaşındaki Hanife Pekdemir, Başkan Erdoğan'ın davetiyle Külliye'ye gidecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılını Yaşlılar Yılı olarak ilan etmişti. Türkiye'nin dört bir yanından Külliye'ye davet edilen isimler arasında bulunan Hanife Nine Başkan Erdoğan için, "Millet için her yerde" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan uçağa bindiğinde dualar ettiğini dile getiren Hanife Nine, "Allah başımızdan eksik etmesin, kötülerden korusun" dedi.
105 yaşındaki Hanife Nine Külliye'ye gidecek19.02.2019 09:21
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