100 bin kişiye iş fırsatı 18.06.2019 09:32

TİM Başkanı Gülle, en çok ihracat yapan bin firmanın istihdamı sırtladığını belirterek, ‘En başarılı ihracatçılar 2 yılda 100 bine yakın çalışana ekmek kapısı oldu’ dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 'Türkiye'nin ilk 1000 İhracatçısı 2018' araştırmasının sonuçları, ihracatçıların istihdam ve katma değere katkısını gözler önüne serdi. TİM Başkanı İsmail Gülle, "İlk bin firmanın firma başına ortalama çalışan sayısı 2018'de 781 oldu, bu da sadece bu firmaların toplam 800 bine yakın istihdam sağladığına işaret ediyor. Aynı sayı 2016'da ise 704 idi, yani en başarılı ihracatçılar istihdamı da sırtladı, sadece 2 yılda 100 bine yakın çalışana ekmek kapısı oldu. Yine, ilk bin firma ihraç birim fiyatımızı ileri taşıdı. İhracatımızın kg fiyatı 2018'de 1.33 dolar iken, ilk bin firmamızda bu sayı 1.37 dolar, ilk 500'de 1.40 ve ilk 10 firmamızda ise 2.76 dolar oldu" dedi. Gülle, bu şirketlerin 50 ilde faaliyet gösteriyor olmalarının da ihracatın Türkiye geneline yayıldığının en büyük göstergesi olduğuna dikkat çekti.