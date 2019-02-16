10 yıl çalışana emeklilik ve tazminat

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda kıdem tazminatı almanın yolları düzenlenmiş durumda.Yasalarımıza göre emeklilik için üç ayrı şartı tamamlamak gerekiyor. Bunlardan birisi yaş şartı. Çalışanlar işe giriş tarihlerine göre belli bir yaşa geldikten sonra emekli olabiliyor. İkincisi ise sigorta yılı şartı. İlk sigorta olduğunuz tarihten itibaren kadınlar için 20 erkekler için ise 25 yılın geçmesi gerekiyor. Burada sadece süreye bakılıyor çalışmış olmak gerekmiyor. Üçüncü şart ise prim günü. Yine işe ilk giriş tarihine göre belli gün sayısınca çalışıp ya da borçlanarak prim ödenmesi gerekiyor. Bu üç şarttan biri eksik olduğunda emeklilik imkanı da bulunmuyor.
10 yıl çalışana emeklilik ve tazminat16.02.2019 16:30
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