10 yaşındaki Mira Küçük yeni bir robot geliştirdi! Fabrika işçilerini düşünerek yapmış

Küçük Mira fabrika işçilerinin sırtı ağrımasın diye yazılımını ve montajını kendi yaptığı bir robot geliştirdi. Küçük kız Mira'nın bu duygusal ve zeki tavrı ise babası tarafından tam destekli.
10 yaşındaki Mira Küçük yeni bir robot geliştirdi! Fabrika işçilerini düşünerek yapmış27 Ağustos 2018, Pazartesi
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