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10 saniyede 700 bin liralık hırsızlık saniye saniye kamerada

18.03.2019 11:02

İstanbul Pendik'te aracını park edip camiye giren kuyumcu kuryesini takip eden 4 kişi saniyeler içinde araçta bulunan para ve altın dolu çantayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


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