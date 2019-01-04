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10 poşet getirene 1 kilogram portakal bedava

04 Ocak 2019, Cuma

1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren paralı poşet uygulaması bazı vatandaşların tepkisi görürken, bazılar da uygulamaya destek veriyor. Malatya'da bir pazarcı esnafı başlattığı kampanya ile 10 adet poşet getirene 1 kilogram portakal veriyor.


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