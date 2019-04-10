10 Nisan kara delik fotoğrafı nasıl NASA Avrupa Gözlemevi son dakika kara delik nedir? Event Horizon Teleskopu görüntüleri 10.04.2019 18:31

ABD Ulusal Bilim Vakfı, bir kara deliğin çevresini gözlemleyen Event Horizon Teleskobu'nun elde ettiği çığır açıcı sonucu bugün yapılacak basın toplantısıyla duyuracaklarını açıklamıştı. Bilim insanları tarafından 'canavar' olarak tanımlanan kara delik 40 milyar kilometre genişliğinde ve dünyamızdan 3 milyon kez daha büyük. Dünya'dan 500 bin katrilyon uzaklıkta olan kara deliğin dünyamızdan 8 ayrı teleskopla kaydedildiği aktarıldı. EHT Direktörü Shep Doelman bugüne kadar çekilen ilk kara delik fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı. Peki 10 Nisan NASA son dakika kara delik fotoğrafı nasıl? Kara delik nedir? Event Horizon Teleskopu görüntüleri geldi mi?